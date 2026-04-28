«Скрытая выгода». Эксперт раскрыла, какие налоги пенсионеры могут не платить

В России граждане пенсионного возраста наделены правом на льготы и могут законно не перечислять средства в счет налога на имущество. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Екатерина Медякова — доцент, кандидат экономических наук, а также эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии.

«Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида. То есть, если у пенсионера есть одна квартира, один дом и один гараж — налог по ним платить не нужно. А вот вторая квартира или второй гараж будут облагаться налогом в полном объеме», — пояснила Медякова.

Специалист уточнила, что пожилой человек вправе самостоятельно решить, на какой именно объект направить льготу. Если заявление не подано, налоговая служба автоматически применит послабление к самому дорогому объекту исходя из его кадастровой стоимости.

Как отметила Медякова, аналогичный принцип действует и при начислении земельного налога. Здесь пенсионерам предоставляется вычет, уменьшающий облагаемую площадь надела на 600 квадратных метров. Иными словами, если участок составляет шесть соток или меньше, платить налог не потребуется. При превышении этой площади сбор взимается только с «избыточной» части.

Эксперт также добавила, что транспортный налог находится в ведении региональных властей. В большинстве субъектов РФ для пенсионеров действуют послабления — как правило, полное или частичное освобождение от налога на одну машину определенной мощности.

«Говоря о налоговых льготах, нельзя обойти стороной и жилищно-коммунальную сферу. Здесь государство также предусмотрело меры поддержки, они носят заявительный характер. Речь идет о компенсации взносов на капитальный ремонт», — подчеркнула Медякова.

Она обратила внимание, что россияне, которым исполнилось 70 лет, вправе получить компенсацию в размере 50% от суммы взноса на капремонт. А после достижения 80 лет граждане могут быть полностью освобождены от подобных расходов.

