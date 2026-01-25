«Скрытый пассажир». Девушка из Йоркшира родила здорового ребёнка, не зная о беременности

21-летняя Деми-Ли Сефтон из британского Йоркшира стала героиней невероятной истории, которая больше напоминает сюжет для фильма. Молодая женщина, работающая в стоматологической клинике города Лидс, не подозревала о своем «интересном положении» вплоть до рождения ребенка.

В мае 2025 года Деми-Ли почувствовала резкую боль в животе, которую сначала списала на обычное недомогание. Когда неприятные ощущения стали нестерпимыми, она вызвала неотложную помощь, предполагая приступ аппендицита. Каково же было изумление девушки, когда бригада медиков диагностировала у нее не заболевание, а… активную родовую деятельность на сроке не менее семи месяцев.

Малышка по имени Хейзел родилась всего через три четверти часа после приезда скорой. Молодая мать позже призналась, что испытывала сильнейший страх за здоровье новорожденной, поскольку за все время скрытой беременности вела обычный образ жизни, включая употребление алкоголя. К счастью, на развитии девочки это никак не отразилось.

Как пояснили врачи, такая «невидимая» беременность стала возможной из-за анатомической особенности: плод развивался у задней стенки матки, что не давало характерного увеличения живота и сделало шевеления ребенка практически незаметными для будущей матери.

