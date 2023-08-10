Скрывавшегося от правосудия в течение более двадцати лет преступника задержали в Подмосковье

Сотрудники УФСИН России по Московской области совместно с коллегами из Краснодарского края задержали преступника, который скрывался от правосудия на протяжении 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, ему грозит пяти лет лишения свободы.

По данным пресс-службы осужденный в 1998 году вместе с группой других лиц совершил нападение на автозаправочную станцию в Краснодарском крае, чтобы украсть деньги, в результате чего пострадал оператор АЗС. После этого преступник скрылся и находился в федеральном розыске.

Мужчина сменил свои паспортные данные и регулярно менял место жительства, что осложняло его поиски. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Балашихе, где он работал разнорабочим, с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион» и поступающей информации. Сам преступник рассказал, что все это время до задержания он постоянно переезжал в разные регионы России, где работал на стройках. По его словам, он боялся «попасться в поле зрения правоохранительных органов», поэтому избегал общественных мест.