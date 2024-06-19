Сквер 75-летия Победы преобразили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск благоустроили сквер 75-летия Победы в микрорайоне Фетровой фабрики. Жители уже могут оценить обновление, благодаря которому территория стала более комфортной для отдыха.

Сквер на улице Быковского тесно связан с работой Фетровой фабрики во времена ВОВ. Воскресенское предприятие помогало бойцам, поставляя изделия на фронт. В честь тружеников и павших работников фабрики во времена войны был установлен памятник и создан облик сквера, напоминающий о героях.

При этом сам парк культуры и отдыха поделен на прогулочную и мемориальную части. Жители могут свободно посетить обе. В прогулочной зоне их ждут лавочки и качели, удобные пешеходные дорожки и сцена для культурно-развлекательных мероприятий. В мемориальной зоне отдыхающие могут почтить память павших в ВОВ, а также вспомнить трудовые и боевые подвиги сотрудников фабрики.