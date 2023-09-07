Сквер Ликвидаторов продолжают благоустраивать в подмосковной Лобне

В подмосковной Лобне выполнено уже шестьдесят пять процентов работ по благоустройству сквера Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства.

В текущий момент на территории сквера осуществляют монтаж наружного освещения, входной группы, а также монтаж малых архитектурных форм.

Напоминаем, что планы по благоустройству включают в себя также реновацию мемориальной зоны. Ее планируют оснастить удобными пешеходными маршрутами к памятнику. В центральной части сквера появятся места для спокойного отдыха горожан.

«Это один из 16 скверов, который мы планируем благоустроить в этом году. Работы продвигаются успешно и уже выполнены больше, чем наполовину. У жителей Лобни скоро появится новое уютное место для отдыха», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

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