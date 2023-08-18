Губернатор Подмосковья: в лесопарке «Авангард» в Электростали появится профессиональная лыжная трасса

В лесопарке «Авангард» в Электростали в 2024–2025 годах обустроят профессиональную лыжню и лыжную базу, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сегодня глава региона проверил открывшийся в июне парк и проехал вместе с жителями по созданному здесь веломаршруту, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В «Авангарде» в рамках благоустройства установили входную группу, проложили пешеходные дорожки, сделали экопарковку, пляжную зону, спортивную площадку, установили детскую площадку, освещение и видеокамеры. На этом преображение парка не закончится. В ближайшие годы планируется благоустроить еще около шестидесяти гектаров, отметил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Московской области планируют благоустроить девять лесопарков.