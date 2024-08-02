Сквер на месте снесенной бани продолжают обустраивать в подмосковном Клину

Сквер «Купеческий», который создают на месте снесенной бани в Клину, готов уже на девяносто процентов. Здесь уже выполнено мощение плиткой, высажены деревья-крупномеры и кустарник. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Клин.

Отмечается, что для любителей путешествовать на велосипеде здесь устанавливаются настоящую станцию технического обслуживания велосипедов. Совсем скоро тут установят еще большие городские качели и торговый киоск, в котором можно будет купить кофе и сладости, а также сувенирную продукцию.

Сегодня ход работ проверил главный эксперт регионального центра благоустройства Николай Руднев. Представитель подрядчика — компании ООО «Столичный стиль» доложил о ходе работ.