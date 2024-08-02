Сквер на месте снесенной бани продолжают обустраивать в подмосковном Клину
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Клин]
Сквер «Купеческий», который создают на месте снесенной бани в Клину, готов уже на девяносто процентов. Здесь уже выполнено мощение плиткой, высажены деревья-крупномеры и кустарник. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Клин.
Отмечается, что для любителей путешествовать на велосипеде здесь устанавливаются настоящую станцию технического обслуживания велосипедов. Совсем скоро тут установят еще большие городские качели и торговый киоск, в котором можно будет купить кофе и сладости, а также сувенирную продукцию.
Сегодня ход работ проверил главный эксперт регионального центра благоустройства Николай Руднев. Представитель подрядчика — компании ООО «Столичный стиль» доложил о ходе работ.
«Нерешаемых вопросов или проблемных моментов, мешающих выполнению контракта названо не было. Название для сквера выбрали жители округа, с учетом, что до революции улица Ленина, на которой расположен сквер, называлась „Купеческой“, — отметил Руднев.