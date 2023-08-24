Sky News: на борту рухнувшего самолета мог находиться не Пригожин, а его тезка

Западные СМИ активно комментируют произошедшее под Тверью в деревне куженкино. Британские журналисты решили переплюнуть всех и поупражнялись в конспирологии.

Как считает обозреватель британского таблоида, эксперт по России из аналитического центра по международным делам Chatham House Кейр Джайлс, в бизнес-джете вместо бизнесмена и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мог лететь его полный тезка.

«Несколько человек изменили свое имя на Евгений Пригожин в рамках его усилий по запутыванию своих поездок. Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки», — передает мнение Кейра Джайлса Sky News.

Напомним, вечером в среду, 23 августа, под Тверью у деревни Куженкино разбился частный самолет. На борту находились 10 пассажиров, включая членов экипажа. Согласно предоставленным ранее Росавиацией спискам, в числе летевших был и сам бизнесмен Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево ввели особое распоряжение после крушения частного самолета с Пригожиным.