«Сладкий клад вместо бобовой фигурки». Бельгийские пекари прячут в пироги настоящие золотые слитки

В Бельгии кондитеры придали традиционному сезонному угощению — пирогу «галет де руа» — поистине королевскую ценность. Вместо привычного фарфора или пластика некоторые из них прячут в выпечку настоящие золотые слитки.

Как передает газета Soir, в Брюсселе пекарня Succulente помещает внутрь выпечки мини-слитки весом в один и два грамма. Их примеру последовали и в регионе Валлония: заведение Blé d’Or приготовило для клиентов сюрпризы потяжелее — драгоценные вложения массой до десяти граммов. Учитывая, что текущая рыночная цена грамма золота составляет около 10 350 рублей, находка в таком пироге может стать по-настоящему ценной.

