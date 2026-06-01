Сладкий сюрприз для Наро‑Фоминска: где можно попробовать «Бобруйский зефир»

В Наро‑Фоминске открылся первый в Подмосковье фирменный магазин «Бобруйский зефир» — это восьмая точка сети в России. Торжественное событие приурочили ко Дню рождения города и преподнесли как подарок от побратимов из Бобруйска, с которым Наро‑Фоминск связывает многолетняя дружба.

Торговая точка расположилась по адресу: улица Маршала Жукова, 52. По словам управляющего делами Бобруйского горисполкома Республики Беларусь Вадима Куликова, в магазине будет представлен полный ассортимент продукции, а новинки появятся сразу после их выпуска.

Глава Наро‑Фоминского городского округа Роман Шамнэ отметил, что совместный проект с белорусскими партнерами принесет пользу и радость местным жителям. Он также добавил, что сотрудничество будет развиваться и дальше — планируются новые бизнес‑инициативы.

В день открытия магазин привлек много покупателей: горожане оценили зефир ручной работы с разными вкусами и натуральными ингредиентами.