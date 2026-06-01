Хладнокровные хищники проснулись: россияне массово сталкиваются со змеями и снимают их на камеру

Жители Ноябрьска стали все чаще замечать проснувшихся после зимней спячки змей. Видеозаписи с ползущими и обороняющимися рептилиями появились в местном канале NSK в мессенджере «Макс», обратило внимание интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Первое видео снято на территории городского кладбища. На кадрах запечатлено, как пресмыкающееся неторопливо уползает в укрытие. Автор ролика предупредил земляков: «Аккуратнее будьте, смотрите под ноги и берегите себя и близких».

Второй сюжет оказался более драматичным. На записи видна змея, свернувшаяся в тугой клубок и явно занимающая оборонительную позицию. За кадром слышен лай собаки — вероятно, именно питомец потревожил рептилию.

Специалисты уже напомнили правила поведения при неожиданной встрече с холоднокровным хищником. Главное — не паниковать и избегать резких движений. Если же укуса избежать не удалось, пострадавшему требуется срочная медицинская помощь. Врачи советуют зафиксировать время происшествия и, если есть возможность, принять антигистаминный препарат до прибытия медиков.

