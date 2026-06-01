Сердце может не выдержать: россиян предупредили о риске инфаркта по понедельникам

Первый рабочий день после выходных может быть опасен для здоровья. Именно в этот период повышается риск сердечно-сосудистых осложнений и ухудшения психоэмоционального состояния. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.

Почему понедельник становится испытанием для организма

По ее словам, в медицине существует понятие «эффект понедельника». Ряд исследований показывает, что после выходных у людей чаще возникают сердечно-сосудистые события, а также усиливаются тревожность и эмоциональное напряжение.

Одной из главных причин врач назвала нарушение биологических ритмов. В выходные многие позже ложатся спать и позже просыпаются, из-за чего внутренние часы организма сбиваются. Возвращение к привычному графику в начале рабочей недели становится дополнительным стрессом.

«Резкий возврат к рабочему графику воспринимается организмом как стресс. Это может вызвать нестабильность вегетативной нервной системы, метаболические сбои и ослабление иммунной защиты», — пояснила специалист.

Дополнительную нагрузку создает и психологический фактор. После двух дней отдыха человеку приходится быстро переключаться на рабочие задачи, дедлайны и высокий темп деятельности. В результате повышается уровень стрессовых гормонов, что негативно влияет на сердце и сосуды.

Кто рискует больше всего и как защитить себя

Ситуацию усугубляют пищевые привычки выходных. По словам врача, многие злоупотребляют соленой и жирной пищей, а также алкоголем. Это может приводить к повышению артериального давления, нарушению сна и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Особенно осторожными должны быть люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями, а также пожилые пациенты.

Чтобы снизить риски, Анна Говтва рекомендует соблюдать режим сна даже в выходные дни, контролировать питание, не злоупотреблять алкоголем и не перегружать себя задачами в первый рабочий день. При наличии хронических заболеваний важно следить за показателями давления и выполнять рекомендации лечащего врача.

«Если в первый рабочий день появляются сильная головная боль, одышка, боль в груди или резкая слабость, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — предупредила специалист.

