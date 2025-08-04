След Пугачевой нашли в скандальном романе жены Диброва с многодетным бизнесменом

Звездные масс-медиа раскрывают все больше подробностей об истории развода ведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины. Как пишет KP.RU, последняя давно была знакома с бизнесменом Романом Товстиком и даже познакомила его с Аллой Пугачевой.

Как пишут звездные обозреватели, связующим между Товстиком, Дибровыми и Пугачевой стали биодобавки для похудения. Еще в 2016 году бизнесмен и Полина Диброва посещали примадонну, чтобы представить ей свою продукцию – об этом свидетельствуют фото в соцсетях из 2016 года.

Как предполагает «Комсомолка», знакомство, начавшееся с делового сотрудничества, спустя годы переросло в нечто большее. По информации источников, роман между Полиной и Романом начался около года назад – как раз после рождения шестого ребенка в семье Товстиков. Пара пыталась скрыть свои отношения даже наняв PR-агентство для минимизации репутационных потерь.

Все участники этой драмы разъехались по разным странам. Дибров находится в Испании, его бывшая супруга – в Ереване с женским клубом, а Елена Товстик, супруга миллиардера, только недавно вернулась из Италии, где переживала кризис. Сам Роман Товстик подал иск об определении места жительства детей – первое заседание назначено на 22 сентября.

Ранее были раскрыты подробности о семье любовника Дибровой.