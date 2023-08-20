Следком РФ занялся расследованием по факту удара БПЛА по Курскому вокзалу

Как сообщает RT , Следственный комитет Российской Федерации начал расследование атаки беспилотника, принадлежавшего ВСУ, на вокзал, расположенный в городе Курск.

Стало известно, что СК России «расследует факт атаки БПЛА в Курской области». Соответствующая информация опубликована на официальной странице в социальных сетях ведомства. Также говорится о пяти пострадавших – они отделались легкими ранениями из-за осколков разлетевшихся стекол.

Само здание тоже потерпело удар – поврежденными оказались крыша, фасад, а также платформа вокзала. Также о пострадавших сообщал и Роман Старовойт, что занимает должность губернатора Курской области. Напомним, что беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала.