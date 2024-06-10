«Следом Киев наш будет»: выяснилось, когда ВС России освободят Харьков

«Все будут в панике, но Харьков будет ликовать. И следом идет цифра «3». Как будто следом Киев наш будет. Как будто три русские сестры с косами обнимаются и сошлись в одно целое. Я до конца этот сон не поняла, но думаю, что будет духовное объединение. Это важный знак», – подчеркнула Мишина.