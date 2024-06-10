«Следом Киев наш будет»: выяснилось, когда ВС России освободят Харьков
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Известная подмосковная ясновидящая, медиум Инна Мишина уже не раз безошибочно предсказывала катаклизмы и политические события. Будущее приходит экстрасенсу во снах.
На этот раз Мишина увидела в своем сне дальнейшую судьбу нескольких украинских городов.
«Я видела во сне, как в сентябре этого года Харьков становится нашим. Может, не в сентябре, но точно осенью», – заявила ясновидящая в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Это произойдет после очень громкого события, отметила собеседница.
«Все будут в панике, но Харьков будет ликовать. И следом идет цифра «3». Как будто следом Киев наш будет. Как будто три русские сестры с косами обнимаются и сошлись в одно целое. Я до конца этот сон не поняла, но думаю, что будет духовное объединение. Это важный знак», – подчеркнула Мишина.
Медиум предположила, что цифра «3» может означать дату или месяц. А может быть связано и с высокодуховным воссоединением трех стран – России, Белоруссии и Украины.
Ранее мы рассказали, какие жуткие сны известного экстрасенса уже сбылись.