Следователи СК выясняют причины падения подъемного крана с человеком в Лыскове

Следователи Нижегородской области устанавливают обстоятельства трагического инцидента, произошедшего во время коммунальных работ. Пожилой мужчина, находившийся на высоте, погиб в результате опрокидывания спецтехники. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, пишет nn.aif.ru.

Падение спецтехники во время высотных работ

Трагедия произошла 14 июля 2026 года в городе Лысково Нижегородской области. Местный житель, 75-летний пенсионер, принимал участие в работах по спилу аварийных и представляющих опасность деревьев. Мужчина находился на специальной рабочей платформе, поднятой на высоту с помощью автомобильного крана.

В ходе выполнения работ конструкция потеряла устойчивость, что привело к падению автокрана вместе с люлькой, в которой находился пожилой человек. Падение с высоты оказалось смертельным — от полученных множественных травм пострадавший скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи.

Расследование уголовного дела

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Следственного комитета. По факту смертельного инцидента следователи Лысковского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В рамках расследования правоохранительным органам предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации грузоподъемной техники и ведении высотных работ. Назначен комплекс экспертиз для точного установления технических причин опрокидывания крана, а также всех условий, которые привели к гибели человека.