Минобороны РФ проинформировало в обновленной сводке об очередных успехах российских военных в зоне СВО. Особо отличились российские артиллеристы их группировки войск «Центр», которым на Авдеевском направлении удалось подбить очередной хваленый вражеский танк американского производства Abrams.

Как признался командир самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с позывным «Восьмой», сначала о присутствии на поле боя американской бронированной техники сообщил оператор БПЛА-разведчика. После чего в дело вступила САУ. Корректировка огня по Abrams велась при помощи дрона «Орлан-30».

«Мы долго за ним (за танком — прим. ред.) охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул», — рассказал командир самоходки.

Он добавил, что никому из находившихся в танке украинских боевиков выжить не удалось. Все они сгорели в танке.

«Они ничего не успели, они пытались выезжать, буксовали, вправо-влево, но так и не выехали, потому что не предназначены их машины здесь ездить», — резюмировал российский военнослужащий.

Рангее мы писали, что российская компания «ФОРЭС» объявила о назначении премии в 15 млн рублей за первый уничтоженный истребитель F-15 или F-16, если такие самолеты будут поставлены киевскому режиму и станут законной целью для российских военных.