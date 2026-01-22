Следующий «танец» лишь в 2235 году: парад планет развернется в небе над Подмосковьем

Редкое астрономическое событие, которое можно будет наблюдать невооруженным глазом, ожидает сегодня жителей Богородского округа и всего Подмосковья. Как сообщил REGIONS ногинский астроном Михаил Жаров произойдет кульминация парада планет, в ходе которого Меркурий, Венера и Марс вместе с Солнцем образуют на небе правильный ромб. Такая конфигурация является уникальной для начала текущего тысячелетия.

Жители могут 22 января заметить событие примерно в 18:48 по московскому времени. Ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев.

С практической точки зрения, наблюдение за явлением не требует специального оборудования, но важно учитывать несколько факторов. Наилучшая видимость будет обеспечена при ясном, безоблачном небе на открытой местности, вдали от яркой городской засветки. Планеты будут видны низко над западным горизонтом сразу после захода Солнца, а наблюдать уникальное взаимное расположение небесных тел можно будет в течение ближайших суток. Особенностью нынешнего парада станет чрезвычайно тесное сближение Меркурия с Солнцем — всего на 2 градуса, в то время как Венера и Марс сформируют горизонтальную ось рядом с ним.

Уникальность события подчеркивает и его редкость. По данным астрономов, следующее столь же тесное и визуально эффектное сближение этих планет произойдет только в июне 2235 года, что делает нынешнее наблюдение практически единственным шансом для современных жителей стать свидетелями подобного «небесного шоу».

