Слепая печать и правильная посадка: эксперты рассказали, как быстро и просто ускорить скорость печати

Сложно представить жизнь в современном мире без навыков работы с компьютером. Помимо владения программами, умения искать информацию и защищать свои данные, пользователь должен обратить внимание на скорость печати.

Мы собрали советы множества экспертов о том, как ее увеличить с помощью простых упражнений.

Шаг первый — пройти тест на скорость печати

Существует множество сервисов, на которых бесплатно можно проверить то, насколько быстро вы печатаете. Проверка поможет понять, на каком вы из 5 уровней.

Шаг второй — освоить метод слепой печати

Как можно понять, владение слепой печатью даже на базовом уровне увеличивает скорость набора текста на треть по сравнению с обычным методом. Идея этого метода набора текста заключается в том, чтобы каждому пальцу «присвоить» символы на клавиатуре, а набирать их, не глядя в экран.

Помимо того, что так вы будете печатать быстрее, вас еще поблагодарят глаза, спина и шея — слепая печать позволит вам не скакать глазами с экрана на клавиатуру, что уменьшит утомляемость зрения, а спина будет находиться в ровном положении.

Шаг третий — регулярно заниматься на тренажерах

Как правило, помимо проверки вашей скорости печати, сервисы предоставляют различные тренажеры. Они примечательны тем, что показывают клавиатуру, поделенную на зоны по пальцам. Так вы сможете быстрее начать использовать все десять пальцев и повысите эффективность набора.

Шаг четвертый — сядьте правильно

Тут нужно обратить внимание сразу на множество факторов: высоту стола, положение локтей и осанку. Многим помогает расположение ноутбука или клавиатуры на подставке под наклоном, тогда кисти не напрягаются лишний раз и позволяют печатать дольше без усталости.

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