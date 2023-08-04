Служба занятости разработала карьерную стратегию для 70 тысяч москвичей

Как сообщает издание «Утро.ру» , инструменты, предлагаемые службой занятости, помогают людям получить объективную оценку своих навыков, а также определить сильные и слабые стороны.

Столичная служба занятости разработала более 200 инструментов, которые позволяют оценить профессиональные навыки соискателей работы.

Интересно отметить, что каждый пятый соискатель старше 50 лет обращается за оценкой своих способностей. А это значит, что профтестирование полезно не только для начинающих, но и для опытных специалистов.

Чтобы сделать этот процесс доступным для всех желающих, различные виды тестирования предоставляются в центрах Моя работа и Моя карьера, а также – онлайн.

В период проведения Московского урбанистического форума люди имеют возможность узнать больше о своих талантах и востребованных профессиях. Он является отличной площадкой для обмена знаниями и опытом.