«Смайлик вместо подписи». Увольнение в переписке признали незаконным

Уволить сотрудника через мессенджер — юридически ничтожное действие, не соответствующее нормам Трудового кодекса РФ. Об этом РИА Новости заявила Регина Долотина, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

По словам эксперта, «увольнение работника, оформленное только сообщением в мессенджере, не является надлежащим способом оформления прекращения трудового договора». Долотина подчеркнула, что статья 84.1 ТК РФ обязывает работодателя издать приказ (распоряжение) и ознакомить с ним подчиненного под личную подпись.

Специалист разъяснила: руководитель обязан подготовить распорядительный документ об увольнении и предъявить его работнику. Если это физически невозможно или человек отказывается ставить подпись, в приказе вносится соответствующая пометка. В последний трудовой день наниматель должен провести полный расчет, выдать трудовую книжку либо предоставить сведения о трудовой деятельности.

Долотина добавила, что увольнение посредством электронной переписки сотрудник вправе оспорить в судебном порядке. В случае признания решения незаконным работника восстановят на прежней должности. Более того, нарушителю грозит административное наказание за несоблюдение трудового законодательства.

Эксперт уточнила: исключение действует только для дистанционных работников. Для них разрешен обмен документами в электронном виде или иным способом при условии, что такая норма закреплена в трудовом или коллективном договоре и позволяет достоверно подтвердить факт получения документа.

