Новый вирус для айфонов блокирует телефон и требует выкуп: как не попасться
МВД: появилась новую схему блокировки смартфонов Apple через чужой Apple ID
Правоохранительные органы предупредили о новой схеме мошенничества, направленной на владельцев смартфонов Apple. Злоумышленники предлагают пользователям ввести данные сторонней учетной записи Apple ID для получения доступа к играм и премиальному контенту, передаетNEWS.ru.
После ввода чужого логина и пароля мошенники активируют функцию «Найти iPhone» и переводят устройство в режим «Потерян». Это приводит к полной блокировке смартфона.
Далее злоумышленники требуют денежные средства за разблокировку устройства. Одновременно поступают угрозы о возможной публикации личной информации пользователя.
В МВД отметили рост количества пострадавших от данной схемы мошенничества за последнее время.
