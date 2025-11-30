Новый вирус для айфонов блокирует телефон и требует выкуп: как не попасться

Правоохранительные органы предупредили о новой схеме мошенничества, направленной на владельцев смартфонов Apple. Злоумышленники предлагают пользователям ввести данные сторонней учетной записи Apple ID для получения доступа к играм и премиальному контенту, передает NEWS.ru.

После ввода чужого логина и пароля мошенники активируют функцию «Найти iPhone» и переводят устройство в режим «Потерян». Это приводит к полной блокировке смартфона.

Далее злоумышленники требуют денежные средства за разблокировку устройства. Одновременно поступают угрозы о возможной публикации личной информации пользователя.

В МВД отметили рост количества пострадавших от данной схемы мошенничества за последнее время.

