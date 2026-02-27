Смартфон не включается после апдейта? Пользователи Xiaomi массово жалуются на фатальный баг HyperOS 3

Владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO массово столкнулись с проблемой после установки новой версии операционной системы HyperOS 3 (на базе Android 16). Устройства перестают загружаться, зависая в режиме восстановления (Recovery Mode) или уходя в бесконечную перезагрузку (bootloop), сообщает SHOT со ссылкой на жалобы пользователей.

Как выяснили профильные издания, причина кроется в новом механизме безопасности, внедренном компанией . HyperOS 3 теперь проверяет соответствие региона прошивки («железу») устройства. Если система обнаруживает, что на смартфоне с аппаратной частью, предназначенной для Китая (маркировка модели на «C»), установлена неофициальная глобальная прошивка (Global ROM), она блокирует загрузку . Такие «гибридные» прошивки часто вручную устанавливают продавцы на импортированные из Китая аппараты, чтобы добавить сервисы Google, русский язык и другие функции, после чего продают их как «международные» версии.

Под удар попали, в частности, модели Redmi Note 13 Pro, POCO M6 Pro, а также некоторые версии Xiaomi 14, Redmi K70 и POCO F6, купленные не у официальных дилеров. В Xiaomi дали понять, что не считают это ошибкой и не будут выпускать патч для устройств, которые были модифицированы неофициально.

Тем, кто уже столкнулся с проблемой, временно помогает экстренный метод. Необходимо 10–15 раз подряд принудительно перезагрузить смартфон (зажать кнопку питания). Система расценит это как критический сбой и автоматически откатит устройство до предыдущей стабильной версии HyperOS 2.2. После восстановления рекомендуется немедленно отключить автоматическое обновление в настройках.

Проверить происхождение своего аппарата можно, сверив IMEI на официальном сайте Xiaomi или взглянув на упаковку: код модели для Китая заканчивается на «C», для глобальной версии — на «G». Наличие логотипа CE на корпусе также указывает на официальную глобальную версию.