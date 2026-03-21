Смартфоны перестанут работать: Минцифры готовится уничтожить все iPhone россиян

Российские власти прорабатывают механизмы, способные кардинально изменить правила использования иностранных смартфонов в сетях 5G. Согласно проекту приказа Министерства цифрового развития, доступ к этим сетям получат только устройства, поддерживающие отечественные криптографические стандарты, пишет carexpo.

Главное технологическое препятствие кроется в алгоритме шифрования NEA7, известном как «Кузнечик». Эта разработка не входит в перечень поддерживаемых крупнейшими мировыми производителями мобильной техники, включая Apple. Владельцам iPhone и многих других зарубежных моделей, скорее всего, придется столкнуться с ограничениями.

В то же время иностранные стандарты шифрования — европейский SNOW, американский AES и китайский ZUC — разрешат применять в сетях BN5G только до 2032 года. Это положение зафиксировано в проекте директив Минцифры, касающихся комплектации оборудования для базовых станций пятого поколения.

Позиция ведомства по этому вопросу претерпела изменения. Предыдущая версия документа допускала использование зарубежных алгоритмов без каких-либо временных ограничений. Запуск сетей 5G в России намечен на 2026 год. На начальном этапе, по данным аналитиков, возможно применение импортного оборудования, однако в перспективе планируется полный переход на отечественные системы криптографической защиты.