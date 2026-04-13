«Смеялась в зале суда». в Австралии 13-летняя девочка сбила человека и искала в интернете «где живут евреи»

По информации портала, 30 марта подросток, предположительно, находилась за рулем угнанного автомобиля на юго-востоке Мельбурна и совершила наезд на 45-летнего мужчину. В ряде других эпизодов она, как утверждается, выкрикивала антисемитские оскорбления в сторону прохожих. В публикации говорится: «Тринадцатилетняя девочка, чье имя не разглашается по юридическим причинам, в понедельник явилась в суд по делам несовершеннолетних с ходатайством об освобождении под залог. Ей инкриминируют 109 преступлений».

Полицейские изучили мобильный телефон фигурантки и обнаружили в нем поисковые запросы: «какой срок дают за наезд на человека» и «где живут евреи». Правоохранители заявили, что все действия обвиняемой носили целенаправленный характер, сама же девочка «питается» известностью и отслеживает количество лайков под публикациями о своих предполагаемых преступлениях в соцсетях. Согласно репортажу местного телеканала, когда ее вели в зал суда, она смеялась. Также отмечается, что девочка улыбалась на протяжении всего заседания.

Как передает ABC News, подсудимая заявила, что намерена и впредь нарушать закон. По подсчетам прокурора, за 74 дня она совершала в среднем 1,45 преступления в сутки.

Несовершеннолетней было отказано в освобождении под залог в связи с потенциальной угрозой для общества. Следующее заседание суда состоится через три недели.

