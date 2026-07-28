Смерть для труб: химик раскрыл опасные последствия слива масла в унитаз

Смывать жир и остатки пищи в унитаз категорически запрещено. Кандидат химических наук Андрей Дорохов объяснил, что канализационная система предназначена исключительно для жидких отходов и воды, а попадание органики приводит к тяжелым коммунальным авариям, пишет Газета.ру.