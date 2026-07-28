Смерть для труб: химик раскрыл опасные последствия слива масла в унитаз
Химик Дорохов: смывать жир со сковороды в унитаз нельзя во избежание «жирбергов»
Смывать жир и остатки пищи в унитаз категорически запрещено. Кандидат химических наук Андрей Дорохов объяснил, что канализационная система предназначена исключительно для жидких отходов и воды, а попадание органики приводит к тяжелым коммунальным авариям, пишет Газета.ру.
Механизм образования засоров и «жирбергов»
Основную угрозу для канализационных труб представляют жиры от жарки и растительные масла:
- Застывание в трубах: жир остается жидким только в момент слива, но при остывании оседать на стенках канализационных труб.
- Формирование «жирбергов»: к липкому слою жира прилипают пищевые остатки, волосы и влажные салфетки, образуя гигантские твердые глыбы, перекрывающие движение стоков.
- Дорогостоящий ремонт: ликвидация жировых пробок требует больших затрат и нередко приводит к полной замене поврежденного участка трубы.
Список запрещенных к сливу продуктов
Помимо жиров, к системным авариям и затоплению подвалов сточными водами приводят следующие отходы:
- Крупы, макароны, мука и тесто: разбухают от воды и превращаются в липкую массу.
- Кофейная гуща и заварка: не разлагаются в воде и оседают на дне труб.
- Салаты с майонезом и соусы: содержат высокий процент застывающих жиров.
- Косточки, кожура и огрызки: создают механические барьеры для прохождения воды.