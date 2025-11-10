«Готовили плов, а получили взрыв»: пять человек пострадали в Татарстане при взрыве газа

В Татарстане на территории гаражного кооператива «Гудок» произошел взрыв газа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По предварительной информации, владельцы гаража готовили плов, когда произошла утечка газа. Топливо заполнило помещение, после чего произошел мощный взрыв. Возгорание после него не произошло.

В результате происшествия пострадали пять человек. Медики диагностировали у всех ожоги различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще четверо — получили травмы средней тяжести.

В пятницу, 7 ноября, взрыв бытового газа произошел в одном из многоквартирных домов Тульской области. В результате инцидента обрушилась торцевая стена первого подъезда, частично разрушилась кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека.