«Готовили плов, а получили взрыв»: пять человек пострадали в Татарстане при взрыве газа
В Татарстане на территории гаражного кооператива «Гудок» произошел взрыв газа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, владельцы гаража готовили плов, когда произошла утечка газа. Топливо заполнило помещение, после чего произошел мощный взрыв. Возгорание после него не произошло.
В результате происшествия пострадали пять человек. Медики диагностировали у всех ожоги различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще четверо — получили травмы средней тяжести.
