«Смертельные объятия в мутной воде». Гид на Борнео схватил шестиметрового питона и был утянут на дно

На острове Борнео в Индонезии произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией: гигантский питон напал на местного гида прямо на глазах у группы туристов.

ЧП случилось на реке Себангау, где мужчина сопровождал лодку с путешественниками.

Поведение рептилии, находившейся у кромки воды, показалось гиду безопасным для демонстрации своих навыков. Имея опыт общения со змеями, он решил схватить питона за голову. Однако этот поступок оказался роковой ошибкой. Мощная рептилия резко дернулась, сбросив незадачливого укротителя в реку.

Под водой развернулась борьба не на жизнь, а на смерть. Питон молниеносно обвил своим телом тело мужчины, сжав его шею смертоносными кольцами и утянув на глубину. На счастье гида, его помощники, не раздумывая, бросились на выручку. Пока один из них обездвижил голову змеи, второй оттянул ее хвост. Благодаря слаженным действиям, примерно через минуту схватки гид сумел высвободиться из смертельных объятий и всплыть. Пойманного позднее исполина сфотографировали и отпустили обратно в дикую природу.

