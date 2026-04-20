Смертельный поединок актера и его жены в Мытищах: эксперт объяснил необычный исход

Одновременное нанесение смертельных ножевых ранений друг другу супругами в подмосковных Мытищах — случай уникальный даже для опытных следователей. Такую оценку в беседе с Aif.ru дал известный российский криминалист Михаил Игнатов, комментируя гибель актера Владислава Бенграфа и его жены Евгении.

Взаимная расправа, подчеркнул эксперт, в семье происходит крайне редко. Как правило, в ходе бытового конфликта погибает один человек — жертва агрессора. Произошедшее в Мытищах, по мнению Игнатова, может объясняться либо состоянием агонии, либо воздействием психоактивных веществ, которые могли снизить болевую чувствительность у обоих участников.

Специалист допускает, что Евгения не сразу ощутила последствия первого удара ножом, что дало ей силы ответить. Скорее всего, женщина наносила удары наугад, защищаясь, и один из них случайно пришелся супругу в шею — ранение оказалось смертельным.

Игнатов добавил, что возбужденные уголовные дела, вероятнее всего, будут закрыты в связи со смертью предполагаемого обвиняемого.

Ранее сообщалось о том, что актер Бенграф и его 23-летняя жена зарезали друг друга в квартире.