Смертельный укус: попытка съесть бургер-челлендж обернулась для грека клинической смертью

Очередной вирусный челлендж, популяризируемый в социальных сетях, едва не стал причиной трагического исхода для жителя Греции.

Желание доказать свою способность справиться с гигантским бургером привело молодого человека на больничную койку с остановкой сердца и тяжелейшими последствиями для организма.

Вместо того чтобы наслаждаться едой, мужчина решил проглотить массивный бургер целиком, не разжевывая. Этот необдуманный поступок мгновенно привел к полной закупорке дыхательных путей. Ситуацию усугубило то, что никто из присутствовавших не знал методики Геймлиха — простого, но жизненно важного приема для удаления инородного тела.

В результате удушья пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом «клиническая смерть». Длительное отсутствие кислорода спровоцировало необратимые изменения: было зафиксировано повреждение головного мозга и дисфункция внутренних органов. На данный момент жизнь пациента поддерживается аппаратом ИВЛ в реанимации одной из афинских клиник, а врачи характеризуют его состояние как критическое, не давая никаких прогнозов на выздоровление.

Этот инцидент в очередной раз демонстрирует, насколько опасной может быть погоня за интернет-славой, ставящая под угрозу самое ценное — человеческую жизнь.

Ранее сообщалось о том, что американец «провалил» рекорд, хотя съел 70 хот-догов.