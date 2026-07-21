«Смертельный ветер». В Индии пациент погиб после падения вентилятора на его койку

В крупной государственной больнице Индии произошел несчастный случай. На пациента с потолка упал вентилятор. Мужчина скончался. Об этом сообщает NDTV .

ЧП зафиксировано в отделении экстренной помощи больницы «Гуру Тег Бахадур», расположенной в Дели. Жертвой стал 42-летний пациент, который проходил лечение гипертонии, менингоэнцефалита и аспирационной пневмонии.

Вентилятор упал на его койку. В тот момент рядом находился медперсонал, оказывавший мужчине помощь. От удара пострадала и дежурившая медсестра.

Спустя три часа после случившегося у пациента зафиксировали остановку сердца.

Родственники погибшего заявили о несогласии с уровнем оказанной помощи. Официальных комментариев от администрации медучреждения пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что туристы из Индии украли бриллиант за $200 тыс в Сингапуре и попались при вылете.