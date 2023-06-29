СМИ сообщили о выписке Мадонны из больницы: что происходит с поп-дивой
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Вечером четверга, 29 июня, стало известно о том, что певицу Мадонну выписали из больницы в Нью-Йорке. Подробности приводит CNN.
По данным издания, сейчас певица отправлена на домашнее лечение, но за ней все равно будут приглядывать врачи. Ее состояние значительно улучшилось.
Напомним, что поп-дива была госпитализирована 24 июня. Мадонна попала в реанимацию с бактериальной инфекцией, упав в обморок во время подготовки к турне. Некоторые ее фанаты отмечают, что певица сильно похудела и в последнее время выглядит уставшей. Турне также отложено.