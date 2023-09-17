СМИ: спустя четыре месяца контрнаступления ВСУ удалось захватить Клещеевку в ДНР

Украинские боевики заявляют, что Клещеевка ими освобождена и российские войска в панике покинули ключевой населенный пункт под Артемовском, за который с июня месяца велись ожесточенные бои.

Украинское издание Страна.UA опубликовало видео с окраин какого-то населенного пункта, которое записали военнослужащие 80-го отдельного десантно-штурмового батальона. Они и находящиеся рядом боевики нацбатов под гул канонады уверяют, что многострадальная Клещеевка якобы под их полным контролем. При этом никаких геотегов в ролике не приводится.

Издание отмечает, что командование ВСУ официально об освобождении Клещеевки не сообщало. Также нет информации от российского Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наступать на южном фланге у Артемовска, стараясь выдавить ВС РФ с северо-восточной окраины населенного пункта Клещеевка.