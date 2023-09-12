Тяжелые бои под Артемовском: враг меняет тактику, стараясь прорвать фронт у Клещеевки и Андреевки

Украинские войска продолжают наступать на южном фланге у Артемовска. Как сообщают с мест российские военкоры в соцсетях, враг старается всеми силами выдавить ВС РФ с северо-восточной окраины населенного пункта Клещеевка, за который последние месяцы ведутся ожесточенные бои.

Отмечается, что в ходе наступления ВСУ активно задействовали артиллерию и кассетные боеприпасы, поставляемые Западом. Применяются также гаубицы, РСЗО и минометы. Только за минувшие сутки российские войска отразили сразу несколько атак украинских штурмовых групп. Схожая ситуация и у соседней Андреевки.

«Ежедневно идут тяжелые артиллерийские бои, после артподготовки враг посылает малые группы, чтобы занять наши позиции. В районе Андреевки враг проводит маневры, пытаясь взять село в клещи, ежедневно вспыхивают бои за опорные пункты в лесополосах вдоль железной дороги», - приводится в публикациях.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала, что европейцы «еще хлебнут от Зеленского горя».