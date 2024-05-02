СМИ: украинские военные не знают, когда получат боеприпасы от США

Военные ВСУ не знают, получат ли и когда дополнительные боеприпасы после объявления помощи от США. Ранее Америка заявила о том, что для военной помощи Киеву готов целый пакет. А пока, по данным издания «Рейтер», украинцы не могут подавить российские атаки.

Также агентство уточняет, что, помимо отсутствия возможности подавить российские атаки, у украинских военных ограничено и количество выстрелов в день, причем, судя по всему, однозначными числами.

Пока же подразделения ВСУ на восточной и южной линии фронта ждут новый приток боеприпасов, после того как пакет помощи от США будет согласован, а пока солдаты находятся на позиции в восемь километров от фронта и не знают, когда прибудут обещанные снаряды.