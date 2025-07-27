СМИ узнали о блокировке с 1 августа в России What’sApp и VPN

С 1 августа в России будут заблокированы приложения WhatsApp и VPN. Об этом сообщила российская журналистка Анастасия Кашеварова в своем Телеграм-канале, ссылаясь на информацию от источников.

Журналистка обратила внимание на то, что именно через приложение What’s App осуществляются мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств у граждан России. По мнению Кашеваровой, этот мессенджер полностью находится под контролем злоумышленников.

«What’s App — один из самых гнилых мессенджеров. Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Всё читается и прослушивается. Сколько маршрутов журналистов, военных на СВО было узнано противником через What’s App, сколько погибших», — написала репортер.

Откуда именно у нее информация о блокировке самого популярного в России мессенджера, журналистка не уточнила.

К настоящему времени от Роскомнадзора и иных официальных источников информации о блокировке с 1 августа в России WhatsApp и VPN не поступало.