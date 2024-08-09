СМИ: ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском

В сети завирусились снятые очивидцами кадры у населенного пункта Рыльск в Курской области. Сообщается, что там, по предварительным данным, колонна российской военной техники оказалась поражена ракетным ударом со стороны ВСУ.

Момент атаки вражеский войск датируется, предположительно, полуночью пятницы, 9 августа.

«Последствия ракетного удара ВСУ по колонне техники на окраине Рыльска Курской области. Сообщается, что противником использовались установки , чье применение ранее не фиксировалось в ходе вторжения», — приводится в публикации Телеграм-канала «Журнал боевых действий».

Данных о погибших и пострадавший не приводится. Минобороны РФ происходящее в Рыльске в ночь на 9 августа пока не комментировало.