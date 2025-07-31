СМИ: житель Беслана обвинил полицейских в избиении и незаконном удержании

Житель Беслана Давид Дауров обратился к главе Министерства внутренних дел Северной Осетии Демьяну Лаптеву с требованием провести проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом передают некоторые местные Телеграм-каналы.

По словам Даурова, в отделении полиции его избили и незаконно удерживали в камере предварительного заключения в течение двух суток.

Как рассказал мужчина, в конце дня 9 июля ему поступил звонок от человека, представившегося «Сарматом из розыска». Он сообщил, что необходимо явиться к следователю в связи с расследованием дела о поджоге магазина в районе Нового Батако.

Даурова увезли на машине и привезли не к следователю, а в помещение, где уже были другие полицейские — вместе с двумя сопровождающими их стало восемь человек, как рассказал Давид.

«Посадили на стул, называли каких-то участников поджога и хотели, чтобы я про них что-то рассказал. Хотя я ничего не знал. Они говорят, что раз я тут ничего не рассказываю, то отвезут меня в шестой отдел. Наручники надели на меня, а этот Сармат сзади меня ударил, и я упал. Все задействованы были, держали и били», — рассказал Телеграм-каналу «Сапа» Дауров.

Он утверждает, что всё происходящее было зафиксировано на камеру мобильного телефона, и ему пригрозили опубликовать запись, если он кому-либо расскажет об этом.

Давид рассказал, что его вызывали для дачи показаний по делу о предполагаемом поджоге. По его словам, после этого его поместили в изолятор временного содержания, обвинив в нецензурной брани рядом с отделением полиции.

Молодой человек утверждает, что спустя два дня после случившегося он обратился в следственный отдел Правобережного района. После этого с ним связались сотрудники отдела собственной безопасности МВД республики и предложили пройти медицинское освидетельствование и проверку на полиграфе.