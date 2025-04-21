Россиян предложили отправлять в Афганистан через «Талибан Тур»

В России планируется открытие турфирмы «Талибан Тур», чтобы желающие россияне смогли посетить Афганистан как туристы. Копия документа с регистрацией соответствующего товарного знака имеется в распоряжении RT.

Как только «Талибан»* исключили из списка террористических организаций в РФ, в списке новых брендов появился новый товарный знак: «Талибан Тур». Так бизнесмен Анатолий Аронов решил назвать туристическую фирму, которая будет отправлять небольшие группы россиян в путешествие по Афганистану.

Уточняется, что группы от трех до пяти человек смогут познакомиться с афганской культурой воочию. Про гарантии безопасности и другие нюансы подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что 17 апреля «Талибан» исключили из списка террористических организаций в РФ.

*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.