Снег и гололед пообещали синоптики на ближайшие два дня в Москве

Снежный покров уже лежит в Москве, и его толщина будет только увеличиваться, пообещал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его утверждению, на протяжении сегодняшнего дня будет сыпать снег, а атмосферное давление понизится.

«При циклоне небо хмурое, облачное, облака низкие и осадки. Ночью они будут в виде снега, мокрого снега», - указал он.

Об этом прогнозе рассказали РИА Новости. Температура воздуха будет составлять от ноля до минус двух градусов. В Подмосковье она может падать до минус четырех. В конце субботы может снег может перерасти в дождь. В связи с этим на дорогах будет наблюдаться гололед. В воскресенье температура будет находиться в районе ноля на протяжении всего дня.