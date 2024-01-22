Снегопад стал причиной транспортного коллапса в Татарстане

В связи с мощным снегопадом в Республике Татарстан были закрыты федеральные трассы, что послужило причиной почти полной остановки движения в Казани. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что прошедшей ночью на уборку столицы Татарстана от снега вышла тысяча единиц спецтехники.

Добавляется, что до ряда дворов спальных районов Казани уборочная техника так и не добралась.

Уточняется, что также заблокированы и межпоселковые трассы.