Снегопад стал причиной транспортного коллапса в Татарстане
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В связи с мощным снегопадом в Республике Татарстан были закрыты федеральные трассы, что послужило причиной почти полной остановки движения в Казани. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что прошедшей ночью на уборку столицы Татарстана от снега вышла тысяча единиц спецтехники.
Добавляется, что до ряда дворов спальных районов Казани уборочная техника так и не добралась.
Уточняется, что также заблокированы и межпоселковые трассы.