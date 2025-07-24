Снесенные крыши, рухнувший кран и отсутствие воды: последствия урагана в Волгоградской области
Снесенные крыши, рухнувший кран и отсутствие воды: последствия урагана в Волгогр
Фото: [Последствия урагана в Павловском Посаде/Медиасток.рф]
Мощный ураган обрушился на город Волжский в Волгоградской области, нарушив работу сетевой инфраструктуры. Без электричества и воды остались тысячи горожан. Под натиском стихии пострадал и портовый кран.
По данным местной администрации, с 18:45 в поселке Краснооктябрьский прекратилось водоснабжение. Кроме того, если погодные условия не улучшатся, МУП «Водоканал» будет вынужден ограничить подачу холодной воды во всем Волжском.
«В связи с обрывом кабельной линии ЛЭС произошло отключение электроэнергии водозаборных сооружений города», – сообщила пресс-служба администрации города.
В городе Латошинка, расположенном между Волгоградом и Волжским, из-за сильного ветра с окон были сорваны москитные сетки. В Чернышковском районе, в свою очередь, из-за непогоды был разрушен подвесной мост и повреждена крыша одного из домов. Кроме того, град нанес значительный ущерб урожаю.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило жителей столичного региона о жутком тумане, что окутает ночью Подмосковье.