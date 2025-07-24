МЧС: в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200-700 метров

В Московской области до 9:00 4 августа ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области в своем Телеграм-канале.

В ведомстве рекомендовали водителям активировать противотуманные фары и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Также водителям следует избегать резких маневров на дорогах.

Пешеходам необходимо проявлять бдительность при переходе дороги и, по возможности, надеть одежду, на которой есть светоотражающие элементы.

«В ближайший час с сохранением до 09 часов 24 июля в отдельных районах Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200–700 метров», — говорится в сообщении.

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