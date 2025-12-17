«Снесут все до основания»: что собирается сделать Полина Лурье с бывшей квартирой Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье сообщила о планах провести перепланировку и ремонт в приобретенном жилье. Соответствующее заявление она сделала накануне своего участия в эфире программы «Пусть говорят» 17 декабря. Отрывки интервью приводит KP.RU.

По словам Лурье, она приобрела недвижимость для собственного проживания и для своих детей. При выборе квартиры она ориентировалась на такие критерии, как близость к школе, месту работы и наличие парка поблизости.

Новая владелица отметила, что намерена нанять дизайнера для проведения ремонта. Необходимость обновления интерьера она объяснила различиями во вкусах между собой и бывшей хозяйкой квартиры, Ларисой Долиной. Целью является создание более современного жилого пространства.

Ранее сообщалось о том, что квартиру певицы Ларисы Долиной вернули покупательнице по решению Верховного суда.