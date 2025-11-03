Снежная ловушка: раскрыта судьба 15 пропавших альпинистов в Непале

Лавина, сошедшая в Гималаях у базового лагеря пика Ялунг Ри, привела к трагическим последствиям. Согласно данным The Kathmandu Post, из 15 пропавших людей погибло семь человек.

По информации издания, семеро альпинистов погибли, еще четверо получили ранения, а судьба четверых остается неизвестной. Среди погибших — три гражданина США, один канадец, один итальянец и двое непальских гидов.

Известно, что группа находилась в базовом лагере на высоте около 5000 метров, готовясь к восхождению на вершину Долма Кханг высотой 6332 метра, когда снежная масса накрыла их стоянку. Этот инцидент произошел в популярном среди альпинистов районе Канченджанги, где сезон восхождений в октябре считается относительно безопасным. Эксперты отмечают, что лавинная опасность в Гималаях остается непредсказуемой даже для опытных гидов, использующих современные метеопрогнозы.

Операция по поиску выживших продолжается в сложных условиях с привлечением вертолетов и профессиональных спасателей.

Ранее сообщалось, что туристы и гиды массово пропали во время покорения горы Долма Кханг.