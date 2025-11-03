Трагедия в горах Непала: туристы и гиды массово пропали во время покорения горы Долма Кханг

В Непале разворачивается масштабная поисково-спасательная операция после схода лавины в районе базового лагеря пика Ялунг Ри.

Пятнадцать альпинистов, включая иностранных туристов и непальских гидов, пропали без вести после того, как мощный снежный поток накрыл их группу сегодня около 09:00 утра по местному времени. Инцидент произошел в районе восхождения на гору Долма Кханг высотой 6 332 метра — одном из популярных, но потенциально опасных маршрутов в Гималаях.

Полиция Непала подтвердила исчезновение пятнадцати человек, чьи личности и национальность устанавливаются. Поисковые работы начались с задержкой из-за ограничений на полеты вертолетов, однако сейчас к месту трагедии уже направлены вертолетные группы для эвакуации возможных выживших. В посольстве России отметили, что россиян среди пропавших нет.

«Граждан России нет», — отметили в диппредставительстве.

Сейчас спасатели действуют в условиях острого дефицита времени — каждый час, проведенный под снежной массой, снижает шансы на благополучный исход.

Ранее сообщалось, что новые детали всплыли в деле о загадочном исчезновении семьи в тайге.