Снежная зима разбудила комаров: в трех регионах России ожидают нашествия, а Астрахань уже под прицелом

Весной 2026 года в России прогнозируют резкий рост численности комаров. Как рассказал сотрудник Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Александр Бутенко, особенно много их будет в Краснодарском крае, Вологодской и Астраханской областях. Причина — долгая снежная зима, создавшая идеальные условия для размножения, передает «Каспий.Инфо».

Эксперт подчеркнул, что комары не просто доставляют неудобство, а могут переносить серьезные вирусные инфекции. В частности, по его словам, в Астраханской области выявлено около шести различных вирусов, передающихся через укусы. В Роспотребнадзоре, однако, отметили, что снежная зима сама по себе не гарантирует всплеска популяции — ключевую роль играют погодные условия весны. Теплая и влажная погода в мае и июне особенно благоприятна для массового и раннего выплода насекомых.

В Астраханской области комары уже активизировались. Местные жители пока не фиксируют их аномального количества, но обращают внимание на необычно крупный размер, хотя эта оценка остается субъективной и не подтверждена специалистами. Весна в регионе выдалась более влажной, чем обычно, но при этом прохладной, поэтому вопрос о том, будет ли нашествие мощнее обычного, пока открыт.

Специалисты напоминают, что предыдущее аномальное нашествие наблюдалось в регионе в августе 2017 года и было связано с затяжным паводком. При этом астраханские эксперты отмечали, что, как ни странно, численность комаров не зависит напрямую от обилия пищи. Главное — наличие мест для развития яиц и личинок: стоячих или слабо проточных, хорошо прогреваемых водоемов, вплоть до обычных луж и бочек с водой. Именно обилие полойных водоемов в регионе напрямую стимулирует массовое развитие кровососущих комаров.