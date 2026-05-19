«Выпил воды, очнулся в рабстве»: россиянин раскрыл, как оказался в скам-центре в Камбодже

Российский шеф-повар Алексей Коротеев искал работу в Азии и нашел предложение с зарплатой 5000 долларов. Китайская компания обещала нормальные условия. Вместо этого, по его словам, он выпил воду в машине представителя, потерял сознание и очнулся в скам-центре в Камбодже — закрытой конторе, где людей насильно усаживают за компьютеры и заставляют заниматься мошенничеством. Спал на голом полу, работал по 18 часов, получал удары электрошокером и в итоге сбежал через джунгли.

Алексей Коротеев, как он рассказал в интервью KP.RU, искал работу шеф-поваром в Азии. Через агента он нашел китайскую компанию, где говорили о нормальных условиях. Зарплату обещали 5000 долларов — стандарт, по его словам, для шефа в китайской компании.

По словам Алексея, он жил в провинции, поэтому на тук-туке доехал до столицы Камбоджи Пномпеня. Там его ждал водитель на машине, представитель компании. Незнакомец участливо дал попить воды и оплатил тук-тук. Сев в машину, Алексей отпил воду, потому что сильно запыхался. Привкуса у жидкости он не заметил. А дальше, как он говорит, наступила тишина.

Очнулся он уже на полу. Двое мужчин слегка пинали его и тормошили, будто говоря: «Подъем, работничек». Так он попал в скам-центр — закрытую контору, где людей насильно усаживают за компьютеры и заставляют разводить людей по всему миру. По словам Коротеева, вместо обещанной романтики он получил 18-часовую смену и угрозу электрошокера вместо премии.

Никаких кроватей и матрасов не было. Как рассказал россиянин, он спал на гамаке, расстелив его прямо на бетонный пол. Умывались все из общей бочки с водой. Всю технику, телефоны и ноутбуки отобрали сразу, но личные вещи оставили.

По его словам, работали они по 18 часов, если не больше. Практически не кормили, воду давали только в том случае, если удавалось обмануть кого-то. Каратели могли применить электрошок, били по пяткам, иногда душили. Но лицо и тело, как пояснил Алексей, не трогали. Он предположил, что это происходило потому, что многие парни в центре снимались на видео или каким-то еще образом зарабатывали на контенте. Внешность старались не портить.

Парадоксально, но сбежать из этого ада, по словам Алексея, было «не трудно». Охрана, стрелки и колючая проволока присутствовали, но лазейки находились. Например, в туалете кто-то уже разогнул решетку. Он не понимает, почему другие не бежали. Наверное, как он полагает, боялись. Ведь если сбегает один, наказывают весь отряд. По его словам, в центре было много китайцев, даже европейцы, а русских он не встречал.

Коротеев рискнул. Он выбрался за решетку, перебросил свои вещи через забор, перелез сам, изодрался об колючую проволоку и оказался в джунглях.

Алексей почти не помнит, сколько шел. Ночь, джунгли, темнота. Мысленно, по его словам, он прощался с жизнью: змеи, пауки, хищники — но бояться было просто некогда. Он крепился из последних сил. Наутро вышел к морю, к пляжу. Собирал воду в бутылки по пути. Думал разбить лагерь, но понял, что упадет прямо там. Хорошо, как он отметил, что у него были гамак и тент, которые он не бросил.

Его нашли местные рыбаки. Парень уже терял сознание, не понимал, какой день, где находится и куда шел. Рыбаки, по его словам, накормили и напоили его, вызвали полицию. Те отвезли в больницу. А потом был допрос. Но толку, как считает сам Алексей, от него мало. Он и сам не знает, откуда сбежал — просто шел наугад. В джунглях нет ориентиров. Такие конторы, как он пояснил, обычно располагаются либо на границе, либо под крышей военных.

Сколько пробыл в скам-центре, Алексей так и не понял. Еще неделю после больницы он жил, как в тумане. Знакомые сказали ему, что его не было всего неделю, но эту неделю он, по его словам, запомнит на всю жизнь. Сейчас он продолжает искать работу не только в Камбодже, но и в других странах. Уезжать в Россию, как он заявил, пока не планирует.

