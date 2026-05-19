Дешевая энергия и сотрудничество с Китаем: Дмитриев рассказал о перспективах РФ в сфере ИИ

Россия благодаря своим природным ресурсам способна обеспечить самую дешевую в мире энергию для развития искусственного интеллекта. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает RT.

По словам Дмитриева, искусственный интеллект — одно из ключевых направлений сотрудничества между Россией и Китаем. Наша страна располагает богатыми залежами ресурсов, что позволяет предлагать энергоносители по низкой стоимости для нужд ИИ-индустрии. Это дает РФ конкурентное преимущество на глобальном рынке.

Глава РФПИ также напомнил о масштабах двустороннего взаимодействия: совместная российско-китайская комиссия по инвестициям курирует более 90 проектов на общую сумму 18 триллионов рублей. Партнеры активно обмениваются опытом в сферах искусственного интеллекта, логистики и инфраструктуры. Дмитриев подчеркнул, что развитие технологий ИИ требует огромных вычислительных мощностей и, соответственно, электроэнергии. Россия может стать одним из ключевых поставщиков энергоресурсов для дата-центров по всему миру, особенно с учетом растущего спроса на обработку данных.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о намерении развивать национальную экосистему искусственного интеллекта. Сотрудничество с Китаем в этой сфере, по мнению экспертов, позволит ускорить импортозамещение и создать конкурентоспособные решения. Дмитриев выразил уверенность, что совместные проекты будут расширяться, а энергетическое преимущество России станет драйвером для привлечения иностранных инвестиций в ИИ-сектор.

