Снежный человек с Кавказа, карлик из Кыштыма и поющие камни Карелии: 5 мест в России, где можно встретить монстров

Россия — страна не только бескрайних лесов и глубоких озер, но и место, где, если верить легендам и рассказам очевидцев, до сих пор прячутся существа, которых официальная наука предпочитает не замечать. От кавказских гор до якутской тайги — по всей стране разбросаны локации, где, по утверждениям криптозоологов и местных жителей, водятся настоящие монстры. И туристы туда едут — не столько за гарантированной встречей, сколько за острыми ощущениями и возможностью прикоснуться к тайне.

1. Кавказ и Алтай: охота на алмасты — «снежного человека» по-русски

В России аналог легендарного бигфута называют по-разному: алмас, алмасты, гуль-баван. Эти существа, по описаниям очевидцев, напоминают неандертальцев — коренастые, покрытые темной шерстью, с выступающими надбровными дугами и короткой шеей.

Одни из самых подробных свидетельств относятся к Северному Кавказу. В июле 1982 года участники экспедиции, искавшей реликтового гоминида, наблюдали существо с 11,5 метра. Отчет зафиксировал: «Ростом он был примерно 2 метра 20 сантиметров. Наблюдали волосатого человека с втянутой шеей, глубоко посаженными глазами; челюстно-лицевая часть несколько выступает. Растительности на лице нет (усов и бороды), оттенок волос коричневый. Агрессивных действий не предпринимал».

В 1988 году другая экспедиция на Кавказе обнаружила миграционные тропы алмасты, две лежки и многочисленные следы. Длина одного из отпечатков составляла 39,5 см, что, по расчетам ученых, должно соответствовать существу ростом выше двух метров.

Но самая известная история связана с самкой по имени Зана. В XIX веке в Абхазии, по легендам, местные жители поймали дикую женщину-алмасту, приручили ее, и она даже родила детей от местного мужчины. Позже исследователи брали образцы зубов одного из потомков — история может иметь реальную основу.

Сегодня туристам, желающим прикоснуться к тайне, предлагают экспедиции в высокогорные районы Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Алтай — там, где, по словам старожилов, алмасты все еще бродят по ночам. Местные туроператоры предупреждают: шанс встретить существо невелик, но ощущение близости к неразгаданной тайне обеспечено.

2. Кыштымский карлик (Челябинская область): инопланетянин или человеческий выкидыш?

В 1996 году в поселке Каолиновый под Кыштымом пенсионерка Тамара Просвирина, страдавшая психическим заболеванием, принесла домой странное существо, которого назвала «Алешенькой». По ее словам, она нашла его в лесу.

Соседи и невестка видели, как Просвирина кормила существо сладостями, и утверждали, что оно издавало свистящие звуки и пыталось общаться. Существо было ростом около 25 см, с темной кожей, непропорционально большой головой и тонкими конечностями.

Когда Просвирину госпитализировали в психиатрическую лечебницу, местный житель Владимир Нуртдинов обнаружил в ее доме мумифицированное тело и забрал его себе, намереваясь продать. Следователь, расследовавший дело о краже, наткнулся на мумию в гараже. Дальнейшая судьба останков туманна: их передали неким уфологам, после чего следы затерялись.

Ученые до сих пор спорят. Одни утверждают, что мумия была человеческим выкидышем с врожденными уродствами, возможно, связанными с радиоактивным загрязнением после аварии на химкомбинате «Маяк» в 1957 году. Другие продолжают настаивать на инопланетном происхождении.

Сегодня в Кыштым можно приехать, чтобы своими глазами увидеть поселок, где разворачивались события, и послушать рассказы старожилов, которые помнят ту историю. Местные краеведы проводят экскурсии по «местам силы», а на руинах дома Просвириной до сих пор оставляют записки и игрушки — «Алешеньке».

3. Долина Смерти (Якутия): котлы, которые убивают

Одно из самых загадочных мест не только в России, но и в мире находится в бассейне реки Вилюй в Якутии. Здесь, в Мирнинском районе, расположена так называемая Долина Смерти — зона, о которой местные жители рассказывают леденящие кровь истории.

Согласно легендам, в этих краях в вечной мерзлоте погребены огромные металлические «котлы» красного цвета, постепенно уходящие под землю. Внутри этих конструкций — несколько помещений. Охотники, которые осмеливались заночевать в них, впоследствии заболевали неизвестной болезнью и умирали. Местность объявлена «проклятой» и получила название Елюю Черкечюек — «страна бедствий и смерти».

Первые письменные упоминания об огромном медном котле, «утонувшем в земле», относятся к XIX веку. В 1853–1855 годах экспедиция Русского географического общества под руководством Ричарда Маака записала эти рассказы как местную сказку.

В 2006 году чешский путешественник Иван Мацкерле организовал экспедицию в Долину Смерти. С воздуха с помощью моторного парашюта исследователи обнаружили правильные концентрические круги среди лесной зелени — возможные следы котлов. Удалось установить GPS-координаты, но детального исследования не провели. Путешественники сообщили, что в тех местах действует мощное магнитное поле.

Последующие экспедиции, в том числе съемочной группы «Искателей Якутии» в 2011 году, не нашли котлов, но в одном из болот обнаружили странный предмет, названный «резиновым камнем».

Сегодня Долина Смерти — место паломничества для искателей аномалий и уфологов. Добраться туда сложно, но возможно — в составе организованных экспедиций. Местные жители советуют не оставаться на ночлег и быть готовыми к тому, что приборы могут начать «сбоить».

4. Карелия: Бесов Нос, Смерть-гора и поющие камни

Карелия — настоящая сокровищница мистических мест. Здесь, на Онежском озере, находится знаменитый мыс Бесов Нос. Свое название он получил из-за вытянутой формы и одного из древних петроглифов — изображения беса с квадратной головой и человекоподобной фигурой, высеченного на скале более 5000 лет назад.

Монахи Муромского монастыря в более позднее время высекли поверх языческого изображения православный крест — чтобы «обуздать зло». Удалось ли им это, большой вопрос. По сей день о мысе ходит дурная слава: говорят, что здесь искажается восприятие времени, а на туристов, побывавших на живописном мысе, начинают преследовать неприятности.

Но самое жуткое место Карелии — гора Воттоваара (Смерть-гора) на западе республики. Высота ее невелика — чуть более 400 метров, но название говорит само за себя. В 1990 году группа энтузиастов поднялась на вершину и столкнулась с пугающими явлениями: у людей шла кровь из носа, возникали видения, все почувствовали боль в сердце. Исследователи с трудом заставили себя покинуть вершину — место действовало как наркотик, не желая отпускать.

На горе обнаружено более полутора тысяч сейдов — культовых камней, которые, по верованиям саамов, служили вместилищами душ умерших. Возраст некоторых сооружений превышает 2500 лет. Туристов, рискнувших подняться на Смерть-гору, предупреждают: здесь ощущается «тяжелая энергетика», деревья скручены в странные узлы, а у людей могут возникать головные боли и тревожность.

Для любителей более легких мистических впечатлений подойдут «поющие камни» — огромные валуны, которые при ударе издают мелодичные звуки.

5. Литературные монстры: по следам Гоголя в России

Если вы хотите прикоснуться к мистике, но не готовы к экспедициям в глухую тайгу, можно отправиться по местам, связанным с самым мистическим русским писателем — Николаем Гоголем.

Именно Гоголь подарил миру образ Вия — «гнома с железным лицом», который стал одним из главных монстров славянской мифологии. Сам Гоголь утверждал, что «Вий» — это народное предание, и он ничего в нем не изменил. Хотя исследователи не нашли точного фольклорного источника, прообразом фантастического подземного духа считают властителя преисподней из славянской мифологии — «железного» Ния.

В России «гоголевские» маршруты включают Москву, где писатель жил и работал, и Свято-Введенскую Оптину пустынь, где он молился перед смертью. Считается, что именно Оптина пустынь стала для Гоголя духовным убежищем, куда он бежал от «чертей», терзавших его в последние годы жизни.